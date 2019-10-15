إنجلترا تكتسح بلغاريا بالستة وتقترب من يورو 2020

المصدر: د ب ا

اقترب منتخب إنجلترا بشكل كبير من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بفضل فوزه الكاسح على مضيفه البلغاري 6 /صفر أمس الاثنين في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فازت كوسوفو على ضيفتها مونتيجرو 2 /صفر.

وسجل روس باركلي هدفين في الدقيقتين 20 و32 وأضاف رحيم ستيرلينج هدفين في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وفي الدقيقة 68 وتكفل ماركوس راشفورد وهاري كين بتسجيل الهدفين الاخرين في الدقيقتين السابعة و85.

وحقق منتخب إنجلترا فوزه الخامس مقابل هزيمة واحدة ليعزز صدارته للمجموعة الأولى برصيد 15 نقطة ويصبح على أعتاب التأهل للبطولة القارية.

أما منتخب بلغاريا فيحل في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط من سبع مباريات.

ويأتي منتخب التشيك في المركز الثاني برصيد 12 نقطة من ست مباريات مقابل 11 نقطة لكوسوفو في المركز الثالث من ست مباريات وتتذيل مونتيجرو الترتيب برصيد ثلاث نقاط من سبع مباريات.

وفي بريشتينا، سجل امير رحماني وفيدات موريكي هدفي منتخب كوسوفو في الدقيقتين العاشرة و34.

وفي صوفيا، تقدم المنتخب الإنجليزي بهدف بعد مضي سبع دقائق من بداية المباراة عن طريق ماركوس راشفورد بعدما تلاعب بخط دفاع بلغاريا وسدد كرة صاروخية في سقف الشباك.

وكاد إيفيلين بوبوف أن يدرك التعادل لبلغاريا في الدقيقة 11 عبر تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لكن جوردان بيكفورد حارس إنجلترا أنقذ مرماه ببراعة من هدف محقق.

وأضاف روس باركلي الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 20 بعدما تلقى تمريرة رائعة من رحيم ستيرلينج أمام المرمى مباشرة ليسدد بكل سهولة ويسر في الشباك.

وسجل روس باركلي الهدف الثاني له والثالث لإنجلترا في الدقيقة 32 من ضربة رأس رائعة مستغلا تمريرة متميزة من هاري كين.

وأوقف الحكم المباراة لعدة دقائق بسبب خروج جماهير منتخب بلغاريا عن النص.

وأكمل منتخب إنجلترا الرباعية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لكن هذه المرة بواسطة رحيم ستيرلينج بعد تمريرة رائعة من هاري كين على خط المرمى ليلمس ستيرلينج الكرة إلى داخل الشباك.

ومرت اللحظات الأخيرة من الشوط الأول دون حدوث جديد لينهي منتخب إنجلترا الشوط الأول متقدما برباعية بيضاء.

وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني اهدر رحيم ستيرلينج هدفا لا يضيع للأسود الثلاثة بعد أن سدد زميله راشفورد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس البلغاري بلامن إليف أبعد الكرة لتصل إلى ستيرلينج أمام المرمى مباشرة لكن سدد خارج المرمى بدلا من التسديد في الشباك الخالية.

وكان ستيريلنج قريبا للغاية من تسجيل الهدف الثاني له والخامس لبلاده في الدقيقة 57 بعدما انفرد مرة أخرى بالمرمى البلغاري لكنه سدد في قدم بلامن إليف.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب الفريق الإنجليزي ولعل ابرزها انفراد كامل لهاري كين ولكن الحارس البلغاري بلامن إليف أنقذ الموقف بثبات.

وكاد راشفورد أن يحرز الهدف الخامس لإنجلترا في الدقيقة 67 بعدما تلاعب بدفاع بلغاريا وشق طريقه صوب منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية زاحفة لكن أحد مدافعي أصحاب الأرض أبعدها إلى ضربة ركنية.

وسجل ستيرلينج الهدف الثاني له والخامس لإنجلترا في الدقيقة 68 بعد مجهود رائع من هاري كين قبل أن يمرر إلى ستيرلينج الذي انفرد بالمرمى تماما وسدد في الشباك.

واوشك هاري كين على تسجيل الهدف السادس لإنجلترا قبل ثماني دقائق من النهاية ولكن القائم وقف له بالمرصاد.

ونجح هاري كين أخيرا في تسجيل الهدف الأول له والسادس لإنجلترا قبل خمس دقائق من النهاية بعدما استخلص الكرة بشكل رائع من دفاع بلغاريا قبل أن يتلاعب بالمدافعين ويسدد كرة قوية في الشباك.