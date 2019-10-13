إنتر ميلان يتلقى ضربة موجعة من تشيلي

المصدر: وكالات

تلقى نادي إنتر ميلان الإيطالي ضربة موجعة للغاية، بتعرض النجم التشيلي المخضرم أليكسيس سانشيز لإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد كولومبيا الودية.

وشارك أليكسيس سانشيز الذي يبلغ من العمر 30 عاماً مع منتخب بلاده تشيلي في مباراة ودية ضد كولومبيا، قبل أن يخرج مصاباً في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وأعلن منتخب تشيلي لكرة القدم في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، عن إصابة أليكسيس مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي بخلع في وتر الشظايا في الكاحل الأيسر، ليعود اللاعب إلى إيطاليا دون تحديد مدة غيابه.

وانضم أليكسيس سانشيز إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي هذا الصيف، قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إضافة بنداً يتيح للنيراتزوري شرائه بصفة نهائية.