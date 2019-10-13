ازمة جديدة لنيمار تبعده عن الملاعب

المصدر: وكالات

أربك نيمار دا سيلفا، مهاجم المنتخب البرازيلي، حسابات باريس سان جيرمان، بعدما تعرض لانتكاسة جديدة، اليوم الأحد، في المباراة الودية التي تجمع بين السامبا ونيجيريا.

وعانى نيمار من إصابات عديدة خلال العامين الأخيرين، مما أبعده عن الملاعب لفترات طويلة، حيث شارك في 17 مباراة فقط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بالموسم الماضي.

كما غاب نيمار دا سيلفا عن كوبا أمريكا التي أقيمت بالبرازيل خلال الصيف الماضي، بسبب إصابة تعرض لها في المباريات الاستعدادية بشهر يونيو.

وغادر نيمار الملعب بعد أقل من ربع ساعة، وهو يعاني من إصابة في العضلة الخلفية اليسرى، واضطر المدير الفني لمنتخب البرازيل على استبداله بإشراك فيليب كوتينيو لاعب بايرن ميونخ المعار من برشلونة.