تعرف على النادي الذي يفضله رونالدو لختام مسيرته

المصدر: وكالات

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم "الأحد" عن عودة مرتقبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني السابق من جديد لتقمص ألوان النادي الملكي.

و رحل رونالدو عن ريال مدريد في الصيف قبل الماضي لينضم لفريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، و مع دخوله في المراحل الأخيرة من مسيرته الكروية ، يفكر اللاعب صاحب الـ 34 عاماً في انهاء مسيرته في فريق آخر بعد اليوفي الذي يربطه بعقد ينتهي في 2022.

و قد يحمل اللاعب حقيبته و يرحل في 2021 وسط رغبة قوية من فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي في استعادة خدماته في الفترة المقبلة.

وامتلك صاروخ ماديرا عدة عروض مؤخراً لإنهاء مسيرته في الدوري الأمريكي عبر فريق إنتر ميامي رفقة ديفيد بيكهام، أو أحد أندية الدوري الصيني، فضلاً عن عروض من الدوري.

