المنتخب السعودي في رام الله للمرة الأولى لمواجهة نظيره الفلسطيني

المصدر: رام الله - وكالات

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الأحد إلى الضفة الغربية لأول مرة في تاريخ المملكة، تمهيداً لمواجهة نظيره الفلسطيني، فيما قال الرئيس الفلسطيني خلال استقباله البعثة الرياضية السعودية، إن هذه الزيارة تجسد العلاقة التاريخية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر «المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يصل إلى رام الله استعداداً لمواجهة نظيره الفلسطيني الثلاثاء في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأسي العالم 2022 وآسيا 2023».

ودخلت بعثة المنتخب السعودي التي يترأسها ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم، عبر جسر الملك حسين الذي يربط بين الأردن والضفة الغربية المحتلة.

واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، الأحد، بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم، وقال «نفتخر بهذه الزيارة ونعتز بها، ونشعر بأنها تجسد العلاقة التاريخية بين فلسطين والمملكة العربية السعودية».

وأضاف حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: «شرّفتم بلدكم فلسطين، هذا يذكرنا بقوله تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير). صدق الله العظيم».

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الرابط التاريخي والديني الإسلامي بين البلدين، ليس جديداً، «فعلاقاتنا بالمملكة تاريخية منذ نشأة القضية الفلسطينية، ولم تتغير مواقف المملكة التي سمعناها من الملك المؤسس المرحوم عبد العزيز آل سعود، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بأن قضية فلسطين في قلب كل سعودي».

وقال: «لم نشعر بأننا طرفان، دائماً وأبداً يقولون لنا: نحن معكم بكل ما تريدونه وتقررونه، وفي كثير من الأمور لم نكن نطلب المساعدة، كانت المملكة تستشعر بحاجتنا وتلبي».

وأضاف الرئيس الفلسطيني: «ما نسمعه وما سمعناه منذ عهد الملك المؤسس مروراً بكل الملوك والأمراء، وحتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كذلك الشعب السعودي لم يتغير ومواقفهم سباقة تجاه القضية الفلسطينية».

وجدد الترحيب ببعثة المنتخب السعودي، وقال: «نشعر بسعادة غامرة، أنتم على أرضكم، صحيح أن الموضوع يتعلق بكرة القدم، لكن قدومكم يسعد الشعب الفلسطيني».

وقال مخاطباً البعثة: «نعتذر عن التأخير وبعض العقبات التي حصلت بسبب إجراءات الاحتلال، هذه العقبات نعانيها يومياً، المهم أنكم على أرض فلسطين وبين إخوتكم وأهلكم».

وسيقيم المنتخب السعودي تدريباً مساء اليوم الأحد على ملعب فيصل الحسيني شمالي مدينة القدس المحتلة، والذي سيحتضن المباراة الثلاثاء القادم.

وسيعقد غداً الاثنين المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بحضور المديرين الفنيين للمنتخبين، وعند الرابعة مساء سيقام تدريب للمنتخب السعودي على ملعب فيصل الحسيني.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني الثلاثاء ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين، وذلك على ملعب فيصل الحسيني في الرام شمالي مدينة القدس.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الرابعة من التصفيات برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، فيما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة .