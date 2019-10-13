إيطاليا تحجز مكانها في النهائيات وهدف قاتل يؤجل تأهل إسبانيا

المصدر: أ ف ب

ضمنت إيطاليا بطاقة التأهل رسميا إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم بعد فوزها على ضيفتها اليونان 2-صفر، في حين منيت شباك إسبانيا بهدف نرويجي قاتل في الوقت بدل الضائع لتفشل في حسم أمرها.

على الملعب الأولمبي في روما وأمام 60 ألف متفرج ضمن منافسات المجموعة العاشرة، سجل لاعب الوسط البرازيلي الأصل جورجينيو هدف التقدم من ركلة جزاء (ق62) والبديل فيديريكو برنارديسكي الثاني (ق78).

ورفعت إيطاليا، الغائبة عن مونديال روسيا 2018 والتي ستكون إحدى الدول الـ12 المضيفة في كأس أوروبا، رصيدها إلى 21 نقطة كاملة من سبعة انتصارات لتضمن صدارة المجموعة، بفارق 9 نقاط عن فنلندا و11 عن كل من ارمينيا والبوسنة والهرسك.

وهذه المرة الأولى التي تتأهل فيها إيطاليا إلى النهائيات قبل 3 جولات على انتهاء التصفيات، فانضمت إلى بلجيكا التي أصبحت اول المتأهلين الخميس.

وتماشيا مع التجديد الحاصل في المنتخب، ارتدت إيطاليا قميصا أخضر اللون وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخها، بعد الأولى عندما فازت على الأرجنتين 2-صفر في ديسمبر 1954 على الملعب الأولمبي في روما".

ويشكل "قميص النهضة" تجسيدا لتشكيلة إيطالية شابة تضم 12 لاعبا من دون الـ 25 عاما.

وقال مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني، بعد تحقيق فوزه الثامن تواليا مقتربا من معادلة رقم المدرب التاريخي فيتوريو بوتسو (9)، لقناة "راي" الايطالية "لعب الشبان جيدا. أشكر الجماهير لقدومها وتشجيعنا برغم أن الشوط الأول كان عصبيا... أردنا إهداء الفوز للأطفال في مستشفى الاطفال. سنلتقي منتخبات متحفظة دفاعيا. عانينا كثيرا في الشوط الأول، ويجب أن نكون صبورين لتمرير الكرات الجانبية وايجاد الثغرات، لكن بدلا من ذلك لعبنا الكرات الطولية. الشوط الثاني كان أكثر أريحية لنا فحافظنا على تركيزنا وحققنا هدفنا".

بدوره، قال برنارديسكي: "كان الأمر حماسيا ومؤثرا، نشكر الجماهير الغفيرة والمتحمسة. الهدف هام كغيره، لأن الفوز هو الأهم وضمان التأهل".

تابع "نحن دون أي شك على المسار الصحيح، كنا صبورين وفي الشوط الثاني مررنا الكرة أسرع كي نجد الثغرات... سنكون جاهزين لكأس أوروبا الصيف المقبل".

استحواذ سلبي في الشوط الأول

لعبت اليونان، بطلة نسخة 2004 في مفاجأة مدوية، من أجل اثبات النفس، بعد تعرضها لثلاث خسارات أمام إيطاليا صفر-3 وأرمينيا 2-3 وفنلندا صفر-1 وتعادلين مع البوسنة والهرسك 2-2 وليشتنشتاين 1-1.

على الرغم من السيطرة الإيطالية على مجريات اللعب، فانها وجدت صعوبة كبيرة في اختراق الدفاع اليوناني المنظم طوال الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني، دفع مانشيني ببرنارديسكي بدلا من كييزا، فبدأ المضيف يصل إلى مرمى الضيوف وصد الحارس الكسندروس باشالاكيس أولى كراته في الدقيقة 56.

وكاد المهاجم افتيميس كولوريس (23 عاما) يخطف هدف السبق من هجمة مرتدة أنهاها في الشباك الجانبي لدوناروما، في ثاني أخطر فرص المباراة بعد محاولة زميله ليمينوس مطلع المباراة (ق60).

لكن من لمسة يد متعمدة للاعب الوسط اليوناني أندرياس بوشالاكيس بعد تسديدة من انسينيي، حصلت إيطاليا على ركلة جزاء سددها جورجينيو لاعب تشلسي الانجليزي بنجاح في الزاوية اليمنى (ق62).

وقضى برنارديسكي بيسراه على آمال اليونان بتسديدة أرضية قوية لامست يد الحارس وعانقت شباكه (ق78).

وعادت البوسنة والهرسك إلى معمعة المنافسة على التأهل بفوزها على ضيفتها فنلندا 4-1، لتقلص معها الفارق إلى نقطتين في الصراع على المركز الثاني.

سجل للفائز عزت خيروفيتش (ق29)، القائد ميراليم بيانيتش (ق37 و58) وأرمين خودجيتش (ق73)، وللخاسر جويل بوهجانباولو (ق79).

وأهدرت أرمينيا فرصة تحقيق فوزها الرابع في خمس مباريات بتعادلها مع مضيفتها المتواضعة ليشتنشتاين 1-1.

تقدمت أرمينيا بهدف تيغران بارسيخيان (ق19) لكنها تلقت هدف التعادل عبر يانيك فريك (ق72)، فرفعت رصيدها اإلى 10 نقاط بالتساوي مع البوسنة والهرسك، علما أن بطل ووصيف كل مجموعة الى الادوار النهائية المقررة الصيف المقبل.

خطأ اريسابالاغا

وسجل جوشوا كينغ هدف التعادل 1-1 للنرويج في مرمى ضيفتها إسبانيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليؤجل تأهل "لا روخا" ضمن منافسات المجموعة السادسة السبت في أوسلو.

وكان المنتخب الإسباني في حاجة إلى الفوز لكي يضمن التأهل، لكنه سينتظر مباراته المقبلة في 15 الحالي ضد السويد في ستوكهولم لمعرفة مصيره.

ولا تزال إسبانيا في صدارة المجموعة مع 19 نقطة مقابل 14 للسويد الفائزة على مالطا برباعية نظيفة و13 لرومانيا التي تغلبت على جزر فارو بثلاثة اهداف من دون مقابل.

وهي المرة الأولى التي يهدر فيها منتخب إسبانيا نقاطا في هذه التصفيات بعد أن حقق الفوز في مبارياته الست الاولى.

وتقدم المنتخب الاسباني بهدف للاعب وسط اتلتيكو مدريد ساوول نيغيز مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية من مشارف المنطقة فشل الحارس النرويجي في التصدي لها، وكاد يضاعف غلته عندما سدد فابيان رويز كرة رائعة بيسراه تصدت لها العارضة (ق65)، قبل أن يرتكب حارس إسبانيا كيبا اريسابالاغا خطأ فادحا في الوقت بدل الضائع داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها كينغ بنجاح مدركا التعادل لفريقه.

وشهدت المباراة خوض مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس مباراته الرقم 168 مع إسبانيا لينفرد بالرقم القياسي في عدد المباريات الدولية في صفوف منتخب بلاده الذي كان يتقاسمه مع الحارس إيكر كاسياس.