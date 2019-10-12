راموس يحطم رقماً قياسياً مع إسبانيا في النرويج

المصدر: أ ف ب

خاض مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس مباراته الرقم 168 مع إسبانيا لينفرد بالرقم القياسي في عدد المباريات الدولية في صفوف منتخب بلاده، الذي كان يتقاسمه مع الحارس إيكر كاسياس، بعد أن لعب أساسيا ضد النرويج في تصفيات كأس اوروبا السبت في أوسلو.

وخاض ابن الثالثة والثلاثين حاليا، باكورة مبارياته الدولية العام 2005 ضد الصين.

وكان راموس ضمن منتخب لا روخا الذهبي المتوج بلقبي كأس أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010، قبل أن يصبح قائدا لمنتخب إسبانيا العام 2016 بعد اعتزال زميله السابق في ريال مدريد كاسياس.

وكان راموس مدافع إشبيلية السابق عادل رقم كاسياس خلال المباراة الاأخيرة لبلاده ضد جزر فارو الشهر الماضي في تصفيات أوروبا أيضا.

وبات راموس على بعد 8 مباريات فقط من الرقم القياسي الأوروبي لأكبر عدد من المباريات والمسجل باسم الحارس الايطالي الاسطورة جانلويجي بوفون (176 مباراة دولية) وعلى بعد 16 مباراة من الرقم القياسي العالمي المسجل باسم المصري أحمد حسن (184).