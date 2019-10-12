إريكسن يتسبب في تحدٍ بين البايرن والريال مدريد

قرر نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم الدخول في السباق للتعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضح صانع ألعاب توتنهام في وقت سابق من هذا الصيف أن الوقت قد حان لتحدٍ جديد مع نادٍ آخر، فيما ارتبط منذ ذلك الحين بالانضمام إلى ريال مدريد بعد أن رفض تجديد عقده.

وكان يُعتقد أن ريال مدريد هي الوجهة المفضلة للاعب الدولي الدنماركي، لكن العملاق الإسباني أعطى الأولوية للتوقيع مع إدين هازارد والدخول في مفاوضات للتعاقد مع بول بوجبا.

وسيدخل وكيل أعمال إريكسن في مفاوضات معلنة في يناير القادم، على اعتبار أن اللاعب سيكون حراً في التفاوض بسبب انتهاء عقده مع توتنهام في حزيران القادم.