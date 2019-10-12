تحطيم الأرقام.. هواية الإسباني راموس

المصدر: مدريد - ا ف ب

يقف سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم، أمام فرصة التربع على عرش أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية مع منتخب بلاده الذي يحل ضيفاً على النرويج في الجولة السابعة من تصفيات المجموعة السادسة بتصفيات «أوروبا 2020».

ويخوض راموس مباراته رقم 168 مع إسبانيا متخطياً الحارس كاسياس، وكان استهل مشواره الدولي عام 2005 ضد الصين، وينوي نجم «الملكي» الذي استلم شارة القائد من كاسياس عام 2016 اللعب سنوات إضافية، وقال بعد معادلته رقم كاسياس «167» الشهر الماضي «الإحصائيات موجودة كي تتحطّم».

وبرز اسم راموس ضمن المنتخب الذهبي المتوج بلقبي كأس أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010، إلى جانب زميليه في قلب الدفاع كارليس بويول وجيرار بيكيه.