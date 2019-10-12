التشيك تصعق إنجلترا وتشاركها صدارة المجموعة

المصدر: د ب ا

فاز المنتخب التشيكي على نظيره الإنجليزي 2 /1، أمس الجمعة، ضمن مباريات المجموعة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، والتي شهدت نهاية مباراة مونتينجرو (الجبل الأسود) وبلغاريا بالتعادل السلبي.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة الخامسة عن طريق هاري كين من ركلة جزاء، لكن جاكوب برابيتش سجل هدف التعادل في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل زيدنيك أوندراسيك الهدف الثاني للمنتخب التشيكي في الدقيقة 85.

ورفع المنتخب التشيكي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني متساويًا بنفس الرصيد مع منتخب إنجلترا صاحب الصدارة، مع تفوق الأخير بفارق الأهداف.

بدأت المباراة بحماس شديد من الجانب التشيكي، الذي حاول لاعبوه تسجيل هدف مبكر، والثأر من الهزيمة الكبيرة التي تلقاها منتخبهم في مباراة الذهاب في لندن العام الماضي، حينما خسروا بخماسية نظيفة.

على الجانب الآخر بدأ المنتخب الإنجليزي المباراة بحذر، خاصة وأن الخسارة ستجعله يتساوى في نفس رصيد النقاط مع التشيك في صدارة المجموعة، وهو مالا يأمله المدرب غاريث ساوثغيت.

وفي الدقيقة الثالثة، احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي، بعدما تعرض رحيم سترلينج للعرقلة داخل منطقة الجزاء من المدافع لوكاس ماسوبست.

ونجح هاري كين في ترجمة الهدف الأول بنجاح للإنجليز من علامة الجزاء، ليهدي منتخب بلاده تقدمًا مبكرًا، بعدما سدد الكرة في منتصف مرمى الحارس توماس فاشيلك.

وتصدى جوردان بيكفورد لتسديدة قوية للغاية من فلاديمير كوفال في الدقيقة الثامنة، ليبعد الخطر ببراعة عن مرمى فريقه.

وفي الدقيقة التاسعة، سجل جاكوب برابيتش هدف التعادل للمنتخب التشيكي، حيث تلقى تمريرة من أندري سيولتسكا داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة في الشباك معلنًا معادلة الكفة.

وأصبح المباراة أكثر إثارة بعد الهدفين، حيث بادر المنتخب التشيكي إلى الهجوم من جديد، بحثًا عن تسجيل هدف أخر، فيما تحرك الهجوم الإنجليزي بقيادة هاري كين ورحيم سترلينج وجادون سانشو، من أجل الهدف ذاته.

وضاعت فرصة تسجيل الهدف الثاني للمنتخب التشيكي في الدقيقة 16، حيث نفذ الفريق المضيف ضربة ركنية وصلت إلى توماس سويسيك الذي حولها بضربة رأس للمهاجم باتريك تشيك الذي ابتعدت ضربة رأسه بسنتيمترات قليلة عن مرمى بيكفورد.

وفي الدقيقة 23 سدد يان بوريل كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لكن بيكفورد ألتقط الكورة بسهولة.

وبمرور الوقت هدأ أسلوب لعب الفريقين نسبيًا، فانحصر اللعب في وسط الملعب دون هجمات خطيرة على مرمى الفريقين.

ولم تشهد بقي دقائق الشوط الأول أي جديد ليطلق الحكم صافرة الشوط بالتعادل 1 /1 بين الفريقين .

ومع بداية الشوط الثاني، سدد قائد المنتخب التشيكي فلاديمير داريدا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته جاءت أعلى عارضة مرمى الفريق الإنجليزي.

وواصل المنتخب التشيكي شن الهجمات على مرمى بيكفورد، لكنها ظلت بدون خطورة، في ظل تألق ثنائي الدفاع هاري ماجواير ومايكل كين.

وتألق فاشيليك حارس مرمى المنتخب التشيكي، وأنقذ مرماه من هدف محقق، حينما منع رحيم سترلينج من المرور منه في الدقيقة 57.

وعلى الجانب الأخر، لم يكن بيكفورد أقل تألقًا من نظيره التشيكي، حيث أنقذ تسديدة قوية من ماسوبست في الدقيقة 60 .

وأضاع هاري كين فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما لم يحسن استقبال عرضية سترلينج في الدقيقة 63، ليفوت على منتخب بلاده فرصة التقدم مرة أخرى في المباراة.

وأمسك فاشيليك بكرة سددها قائد المنتخب الإنجليزي جوردان هيندرسون في الدقيقة 65، ليواصل تألقه في المباراة.

وفي الدقيقة 77 تبادل اليكس كرال الكرة مع داريدا ، قبل أن يسدد الأول كرة أبعدها بيكفورد عن هز شباكه بصعوبة بالغة.

وسجل البديل زيدينك أوندرايسك الهدف الثاني للمنتخب التشيكي، بعدما تلقى عرضية من ماسوبست داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة في الزواية التي يقف فيها بيكفورد مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة 85.

ولم تفلح محاولات جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، في تعديل النتيجة لتظل على حالها حتى إطلاق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز التشيك على إنجلترا 2/ 1 .

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على مباراة مونتينجرو (الجبل الأسود) وبلغاريا.

ولم ينجح مهاجمو المنتخبين في تشكيل أي خطورة تذكر على حارسي المرمى طوال 90 دقيقة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ورفع المنتخب البلغاري رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع (قبل الأخير)، فيما يقبع منتخب مونتينجرو في المركز الأخير بالرصيد ذاته من النقاط.