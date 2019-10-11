مؤمن زكريا يكشف سراً عن محمد صلاح الإنسان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصري الذي يخضع للعلاج ، أن نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح كان أحد الداعمين له، وقدم له عروضا للعلاج في 3 دول.

وتعرض زكريا (31 عاما) لإصابة لم يتم الكشف عن هويتها، ونال تعاطف نجوم وجماهير كرة القدم في مصر، علما أنه يغيب عن الأهلي منذ انتهاء إعارته إلى أحد السعودي مؤخرا.

وكان صلاح محل انتقاد لما اعتبر تجاهلاً من جانبه لأزمة زكريا زميله السابق في منتخب مصر، حيث لم يبد دعمه في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بنجوم آخرين.

لكن زكريا أكد في تصريحات تلفزيونية، أنه تلقى اتصالاً من صلاح بعد علمه بأزمته الأخيرة، حيث عرض عليه هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين، تسفيره للعلاج في بريطانيا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة بحسب سكاي نيوز.

وكان زكريا من بين المدعوين لحفل الأهلي الأخير احتفالا بالتتويج بلقب الدوري، وأعد النادي أغنية باسمه لدعمه في رحلة العلاج.

وكشف زكريا أن نتيجة الفحوص التي أجراها في ألمانيا مؤخرا، ستحدد موعد عودته للتدريبات، استعدادا للمشاركة في المباريات مع الفريق.