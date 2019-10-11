تصفيات أمم أوروبا .. تأهل بلجيكي وفوز بولندي بهاتريك ليفاندوفسكي

المصدر: ا ف ب

بات المنتخب البلجيكي لكرة القدم الخميس أول المتأهلين الى نهائيات كأس أوروبا 2020، بفوزه الساحق على ضيفه منتخب سان مارينو 9-صفر ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة التاسعة.

وعزز المنتخب الأحمر صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة، مع 21 نقطة من سبع مباريات، وبفارق 11 نقطة عن قبرص الثالثة، مع تبقي ثلاث مباريات فقط على نهاية التصفيات. ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة الى النهائيات التي تقام بين يونيو ويوليو المقبلين.

وفي المجموعة السابعة، أعاد مهاجم بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي منتخب بلاده بولندا الى سكة الفوز، بتسجيل "هاتريك" الفوز على لاتفيا المتواضعة بثلاثية نظيفة.

وفرض منتخب "الشياطين الحمر" البلجيكي الذي حل ثالثا في مونديال روسيا 2018، سيطرته على المجموعة منذ الجولة الافتتاحية محققا الفوز في مبارياته الست الاولى، ولم يفوت الفرصة الأولى للتأهل للمرة السادسة في تاريخه الى نهائيات البطولة القارية.

وفي المجموعة ذاتها، باتت روسيا على مشارف التأهل بفوزها 4-صفر على ضيفتها اسكتلندا، اذ رفعت رصيدها الى 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط عن قبرص الفائزة أيضا على مضيفتها كازاخستان 2-1.

ولم يتأثر المنتخب البلجيكي بغياب نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين والقائد فنسان كومباني ومدافع ليون الفرنسي جيسون ديناير بسبب الإصابة، وألحق بمنتخب سان مارينو المتواضع الذي يتذيل ترتيب المجموعة من دون أي نقطة، خسارته السابعة تواليا.

وافتتح روميلو لوكاكو مهاجم إنتر الايطالي التسجيل لأصحاب الأرض بعد تمريرة من يوري تيليمنز الى داخل منطقة الجزاء، سددها زاحفة في الزاوية اليسرى (28).

وضاعف ناصر الشاذلي النتيجة لمنتخب المدرب الاسباني روبرتو مارتينيز، بعدما وصلت الكرة الى لوكاكو على حدود المنطقة، فمهدها لزميله المغربي الأصل الذي سددها على يسار الحارس سيموني بينيديتيني (31).

ورفعت بلجيكا رصيدها الى ثلاثة أهداف عبر المدافع كريستيان بولي خطأ في مرمى فريقه (35). وواصل لوكاكو المهاجم السابق لمانشستر يونايتد تألقه وسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده بعدما توغل بالكرة من على حدود منطقة الجزاء وسدد على يسار بينيديتيني (41).

وأضافت بلجيكا الخامس والسادس قبل نهاية الشوط الأول، اذ ارتدت تسديدة المدافع توبي ألدرفيرلد من أنرديا غرانوني لتدخل المرمى (43)، واختتم يوري تيليمانز أهداف الشوط بتسديدة من داخل المنطقة إثر عرضية من ايدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني (45+1).

وفي الشوط الثاني، سجل لبلجيكا كريستيان بنتيكي الهدف السابع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس (79) قبل أن يسجل الشاب ياري فيرشايرن هدفه الشخصي الأول من ركلة جزاء (84).

واختتم ثيموتي كاستان مهرجان الأهداف في الدقيقة 90، رافعا رصيد الأهداف المسجلة في مرمى سان مارينو في التصفيات الى 37 هدفا.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، قاد أرتيم دزيوبا مهاجم زينيت سان بطرسبرغ المنتخب الروسي الى الفوز بتسجيل "هاتريك" في مرمى اسكتلندا، في لقاء شهد تسجيل كل أهدافه الأربعة في الشوط الثاني.

وباتت روسيا تحتاج الى نقطة واحدة لتضمن رسميا تأهلها، وهي ستكون أمام فرصة تحقيق ذلك عندما تحل ضيفة على قبرص الأحد في الجولة الثامنة التي تشهد حلول بلجيكا ضيفة على كازاخستان واسكتلندا على سان مارينو في لقاءين لن يؤثرا على مصير المجموعة.

هاتريك ليفاندوفسكي

وفي المجموعة السابعة، أعاد روبرت ليفاندوفسكي منتخب بلاده المتصدر الى سكة الانتصارات، بتسجيله ثلاثية الفوز على مضيفتها لاتفيا.

وبعد انطلاقة قوية للتصفيات حققت فيها أربعة انتصارات متتالية، اكتفت بولندا بالتعادل السلبي مع ضيفتها النمسا في الجولة السادسة بعد سقوطها أمام سلوفينيا صفر-2 في الخامسة.

ورفعت بولندا رصيدها الى 16 نقطة من سبع مباريات، متقدمة على النمسا الثانية (13 نقطة) التي أسقطت ضيفتها إسرائيل بنتيجة 3-1.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل باكرًا للضيوف بعد تبادل للكرة مع سيباستيان شيمانسكي، قبل أن يتابعها ليفاندوفسكي في المرمى (9).

وضاعف مهاجم بوروسيا دورتموند السابق النتيجة إثر عرضية من كميل غروزيسكي على الجهة اليسرى، وضعها في الشباك دون رقابة (13).

وأضاف الهداف البولندي الثالث بعد كرة أخرى من غروزيسكي (76)، رافعا رصيده الى 18 هدفًا في 14 مباراة مع ناديه والمنتخب هذا الموسم.

الى ذلك، فازت مقدونيا الشمالية على ضيفتها سلوفينيا 2-1.

وبات في رصيد كل من المنتخبين 11 نقطة، الا أن مقدونيا الشمالية تحتل المركز الثالث أمام سلوفينيا الرابعة بأفضلية المواجهات المباشرة (تعادلا 1-1 في الجولة الثانية).

وتستقبل بولندا نظيرتها مقدونيا الشمالية في الجولة الثامنة الأحد، فيما تحل النمسا ضيفة على سلوفينا في لقاءين مهمين للمنتخبات الاربعة.