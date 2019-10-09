لهذه الأسباب لن يشارك ميسي مع منتخب بلاده ودياً

المصدر: وكالات

يخوض منتخب الأرجنتين مساء اليوم الأربعاء مباراة ودية منتظرة أمام ألمانيا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، لكن هذا اللقاء سيشهد غياب اللاعب ليونيل ميسي.

وسيلعب فريق المدرب ليونيل سكالوني عدد من اللقاءات الودية الدولية قبل البدء في المغامرة الصعبة، والتي تتضمن المشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ولن يشارك نجم برشلونة ليونيل ميسي في أي من المباراتين ضد منتخب ألمانيا اليوم الأربعاء وضد الإكوادور، والمقررة على الأراضي الإسبانية في الثالث عشر من أكتوبر الجاري.

وسيغيب أفضل لاعب في العالم والبالغ من العمر 32 عاماً عن هاتين المباراتين بسبب عقوبة الإيقاف الدولي، وذلك بعد الهجوم القوي والحاد الذي شنه على مسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.