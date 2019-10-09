50 مليون يورو تبعد راكيتيتش عن يوفنتوس

المصدر: وكالات

اعترف إيفان راكيتيتش، لاعب نادي برشلونة، بأن كريستيانو رونالدو اتصل به وطلب منه الانضمام إلى يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.

وذكر اللاعب في تصريحات صحفية لشبكة “24 ساتا” الكرواتية، أن كريستيانو رونالدو اتصل به شخصياً ليطلب منه الانضمام إليه في يوفنتوس، لكن برشلونة طلب الكثير من المال “50 مليون يورو”.

وفشل نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع إيفان راكيتيتش، بسبب أن فابيو باراتيسي المدير الرياضي للفريق الإيطالي اقترح إبرام صفقة تبادلية مع برشلونة، بحيث ينضم الكرواتي للسيدة العجوز مقابل رحيل فيديريكو بيرنارديسكي للبارسا.