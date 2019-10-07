برشلونة يقيل فالديز رسميا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين وبشكل رسمي إقالة فيكتور فالديز المدير الفني لفريق الشباب، على خلفية مناقشات قوية دارت بينه وبين باتريك كلويفرت مدير أكاديمية لا ماسيا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة قرر إقالة فيكتور فالديز من منصبه، وتعيين فرانك أتريجا مدربًا لفريق الشباب خلفا له .

وكان فيكتور فالديز قد وصل إلى برشلونة هذا الصيف، وعاش تجربته الأولى كمدرب مع فريق الشباب، إلا أنه لم ينجح في التوصل لاتفاق مع الأمانة الفنية لنادي برشلونة، بعدما زادت حدة التوتر بينهما.

يشار إلى أن برشلونة تحت قيادة فيكتور فالديز، خسر مباراتين أمام بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الايطالي في منافسات دوري أبطال أوروبا للشباب.