برشلونة يسحق إشبيلية برباعية وميسي يفتتح سجل أهدافه

المصدر: البيان الإلكتروني

انفرد فريق برشلونة بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على إشبيلية 4 / صفر في المباراة التي جمعتهما الأحد في المرحلة الثامنة من المسابقة والتي شهدت تعادل أتلتيكو مدريد مع بلد الوليد سلبيا وفوز ريال مايوركا على إسبانيول 2 / صفر، وسلتا فيجور على أتلتيك بلباو 1 / صفر وخيتافي على ريال سوسيداد 2 / 1.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها لويس سواريز في الدقيقة 28 وأرتورو فيدال في الدقيقة 32 وعثمان ديمبلي في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني،افتتح ليونيل ميسي سجل أهدافه مع الفريق هذا الموسم مسجلاً الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 78، وفي الدقيقة 87 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه رونالد أراوخو وعثمان ديمبلي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد، وتوقف رصد إشبيلية عند 13 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد.

وهذا الفوز هو الخامس لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة لإشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة.