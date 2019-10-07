تعرف على مدة غياب محمد صلاح عن الملاعب

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول سيغيب عن الملاعب من أسبوع إلى أسبوعين حسب تطور الحالة، وذلك بعد التدخل العنيف الذي تعرض له خلال مباراة ليستر سيتي من اللاعب حمزة تشودري، بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت لصالح فريقه بهدفين لهدف.

واضافت التقارير أن صلاح يعاني من إصابة في القدم، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب من أسبوع إلى أسبوعين حسب تطور الحالة، وقد يغيب عن لقاء مانشستر يونايتد بالجولة التاسعة من البريمرليج والمقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري.

وكان صلاح حصل على راحة من معسكر منتخب مصر الحالي الذى ينطلق الإثنين استعدادًا لودية بتسوانا المقرر لها 14 أكتوبر الجاري فى إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 ، بعد الإتفاق مع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.