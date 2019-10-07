ليستر سيتي يلجأ للشرطة بعد إصابة صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المتحدث الرسمي لنادي ليستر سيتي، أن لاعب الفريق حمزة تشودري، تعرض لإساءة عنصرية، وذلك بعد مباراة فريقه السبت، أمام ليفربول في الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي، مما دعا ليستر إلى إبلاغ الشرطة.

وصب مشجعو فريق ليفربول، غضبهم على حمزة تشودري، بعد تسببه في إصابة نجم فريقهم، الدولي المصري، محمد صلاح، بعدما تدخل بقوة في حقه في الدقيقة 89، ليضطر صلاح للخروج من المباراة قبل نهايتها.

وكان ليفربول حقق فوزا ثمينا على ليستر سيتي، بهدفين مقابل هدف واحد، ولكن فرحة "الريدز" بالفوز لم تكتمل، بسبب إصابة صلاح، وإمكانية غيابه عن الملاعب خلال المباريات المقبلة.