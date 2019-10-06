لاوتارو ينصف كريستيانو رونالدو أمام ميسي

المصدر: وكالات

أنصف النجم الأرجنتيني الشاب لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس، في المقارنة بمواطنه ليونيل ميسي الهداف التاريخي للدوري الإسباني ونادي برشلونة.

وأكد الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي يبلغ من العمر 22 عاماً، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو بطلاً مثل ليونيل ميسي، مشيراً إلى أن لاعب يوفنتوس قوي للغاية ويتمتع بجودة رائعة.

وفي حوار مع شبكة “سكاي سبورت”، قال لاوتارو: “حصلت على قميص ليونيل ميسي بعدما طلبت منه ذلك قبل لقاء إنتر ميلان وبرشلونة، وبالتأكيد أنا سعيد للغاية بذلك”.

وعن طلب ميسي قدومه إلى برشلونة، يوضح : "أنا لا أفكر سوى في اللعب مع فريقي إنتر ميلان، وأنا أستمتع باللعب مع ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين”.

وبشأن كريستيانو رونالدو يقول : "رونالدو لاعب رائع للغاية وبطلاً مثل ميسي وبنفس قيمته، فهو رائع وقوي جداً ويتمتع بجودة لا تصدق".