مخاوف من غياب بيكيه عن الكلاسيكو

المصدر: وكالات

يواجه مدافع برشلونة جيرارد بيكيه خطر الغياب عن كلاسيكو الدوري الإسباني ضد ريال مدريد يوم السبت 26 أكتوبر، بسبب إمكانية تراكم البطاقات الصفراء وبالتالي الإيقاف التلقائي لمدة مباراة واحدة.

ولدى جيرارد بيكيه 4 بطاقات صفراء في أول 7 جولات من الليجا، كما يملك بطاقتين في دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر بيكيه اللاعب الوحيد في برشلونة المهدد بالإيقاف حين يستضيف النادي الكتالوني إشبيلية على ملعبه اليوم لحساب الجولة 8 من الليجا.

ويبعد بيكيه مباراتين عن الكلاسيكو وفي حال حصوله اليوم على بطاقة صفراء خامسة سيغيب عن لقاء إيبار ويكون جاهزاً للعب الكلاسيكو ضد ريال مدريد في كامب نو.

لكن إذا لم يحصل بيكيه على بطاقة صفراء ضد إشبيلية فسيكون في خطر أمام إيبار حيث أن حصوله على بطاقة صفراء ضدهم سيعني غيابه عن الكلاسيكو.

اما بالنسبة للاعبين الآخرين فإن سيرجي روبرتو هو الوحيد الذي يمكن أن يغيب عن الكلاسيكو أيضاً في حال تلقيه بطاقتين صفراوتين في المباراتين القادمتين، إذ في رصيده 3 بطاقات في 6 مباريات لعبها حتى الآن.