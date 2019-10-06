ريال مدريد يعبر غرناطة ويعزز صدارته للدوري الإسباني

المصدر: مدريد - وكالات

عزز فريق ريال مدريد موقعه في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفضل الفوز المثير على ضيفه غرناطة 4 - 2 أمس، في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وتقدم الفرنسي كريم بنزيمة، بهدف للريال في الدقيقة الثانية، ثم أضاف البلجيكي إدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول قبل أن يسجل الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الثالث في الدقيقة 61، وتكفل الكولومبي البديل خاميس رودريجيز بالهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

ورد غرناطة بهدفين الأول جاء في الدقيقة 68 من ضربة جزاء نفذها داروين ماشيس وتكفل بالهدف الثاني في الدقيقة 77 بواسطة دومينجوس دوراتي. الفوز رفع رصيد ريال مدريد في الصدارة إلى 18 نقطة بفارق أربع نقاط عن غرناطة الوصيف.