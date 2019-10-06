ليفربول يواصل انتصاراته في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - وكالات

واصل فريق ليفربول سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه بصعوبة كبيرة على ضيفه ليستر سيتي 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثامنة من المسابقة، والتي شهدت أيضاً خسارة توتنهام أمام برايتون 0 - 3.

وتقدم ليفربول بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 40، وتعادل جيمس ماديسون في الدقيقة 80 قبل أن يسجل جيمس ميلنر هدف الفوز لفريق ليفربول في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز الثالث. وبهذا الفوز، حافظ ليفربول على سجله خالياً من الهزائم، محققاً انتصاره الثامن على التوالي.