هوفنهايم يحقق انتصاراً تاريخياً على بايرن ميونيخ

المصدر: برلين - أ ف ب

أخمد هوفنهايم فورة مضيفه بايرن ميونيخ بفوز تاريخي عندما تغلب عليه 2-1 أمس في المرحلة السابعة من الدوري الألماني في كرة القدم التي شهدت استمرار بوروسيا دورتموند في نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فرايبورغ 2-2.

ويدين هوفنهايم بفوزه الأول على الفريق البافاري في ميونيخ، إلى مهاجمه الدولي الأرميني سركيس آداميان الذي سجل الثنائية في الدقيقتين 54 و79، فيما سجل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الشرف للفريق البافاري (73).

وهي الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ هذا الموسم، وجاءت بعد ثلاثة انتصارات متتالية. كما هي الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ منذ عام تقريباً، وتحديداً منذ سقوطه بثلاثية نظيفة أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في السابع من أكتوبر 2018.