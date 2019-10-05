فالفيردي يكشف أوراق برشلونة قبل مواجهة إشبيلية

المصدر: وكالات

تحدث إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، عن اللقاء المرتقب بين الفريق الكتالوني وضيفه إشبيلية، مساء غدٍ الأحد، على أرضية ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء ضد إشبيلية، "هناك دائماً مباريات قويةمع إشبيلية، وقد فازوا هذا الموسم بثلاث مباريات من أربع مباريات لعبوها خارج أرضهم، إنه منافس يمكن أن يؤذيك”.

وتابع فالفيردي“سنرى في مباراة الغد إذا كنا سنذهب إلى فترة التوقف الدولي ونحن سعداء أم لا، نمتلك لاعبين مصابين بالإضافة إلى آخرين موقوفين، وقد يتم الاستعانة بلاعبي الرديف”.

وحول حالة أنسو فاتي، قال فالفيردي: “لقد تدرب بشكل طبيعي في المران السابق، أعتقد أنه سيكون متاحاً لنا ضد إشبيلية، إنه شاب صغير، وانتقل للفريق الأول بسرعة كبيرة، سنرى المستقبل الذي ينتظره، هناك الكثير أمامه”.

وتحدث فالفيردي عن غياب كليمون لونجليه، بقوله: “توديبو سيلعب غداً، إنه لاعب قوي للغاية وسريع، عليه أن يتحكم بحركته، ولكنه يجرؤ على الحصول على الكرة والخروج بها، لم يلعب لفترة من الوقت، ولكن عندما فعل ذلك، أظهر جودته”.