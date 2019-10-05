كلوب يكشف حجم إصابة محمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم منتخب مصر في الكاحل ليست بسيطة.

وقال كلوب "محمد صلاح يتواجد على أرضية غرفة خلع الملابس، لا يستطيع السير، كيف يمكن أن يكون بخير؟، لا يمكن قبول هذا النوع من التدخلات".

وأصيب محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة ليفربول وليستر سيتي التي أقيمت اليوم بملعب "انفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليغ"، والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2 – 1.

وتعرض محمد صلاح لتدخل عنيف من البديل حمزة تشودري، لاعب ليستر سيتي، فى الدقيقة 91 لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك لا لانا بدلاً منه.