الريال يضع وصافة غرناطة لليغا في مهب الريح

حقق ريال مدريد فوزا دراماتيكياً على ضيفه غرناطة بأربعة أهداف لاثنين، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الأسبوع الثامن من الليغا، ليحتفظ بصدارة الجدول.

وأحرز بنزيما الهدف الأول للريال في الدقيقة الثانية، وأضاف هازارد الهدف الثاني للريال في الوقت بدل من الضائع للشوط الأول، ثم أضاف الثالث مودريتش في الدقيقة 61، وأخيراً أضاف خاميس الهدف الرابع .

وبقي ريال الفريق الوحيد من دون خسارة في الليغا، ملحقاً الخسارة الثانية بغرناطة الذي باتت وصافته في مهب الريح، إذ يتخلف عنه ليفانتي التاسع بنقطتين فقط.

ورفع ريال رصيده في الصدارة إلى 18 نقطة، فيما تتركز الأنظار على غريمه برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين الذي يستقبل إشبيليه في مباراة قمة بين فريقين يملكان 13 نقطة.