ليفربول يهزم ليستر سيتي بصعوبة وخروج صلاح مصاباً

المصدر: البيان الإلكتروني

واصل فريق ليفربول سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه بصعوبة كبيرة على ضيفه ليستر سيتي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة من المسابقة.

وتعرض النجم المصري محمد صلاح لتدخل عنيف من حمزة تشودري، لاعب ليستر سيتي، لم يستطع بعدها إكمال المباراة.

وخرج محمد صلاح مستبدلاً في الدقيقة 91، ليحل بدلاً منه آدم لالانا.

وتقدم ليفربول بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 40 وتعادل جيمس ماديسون في الدقيقة 80 قبل أن يسجل جيمس ميلنر هدف الفوز لفريق ليفربول في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ورفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز الثالث.

ومع عودة بريندان رودجرز مدرب ليستر، الذي كان على أعتاب إحراز لقب الدوري مع ليفربول موسم 2013-2014، إلى أنفيلد كاد أن يوقف مسيرة ناديه السابق الذي كان يريد الفوز للمرة 17 على التوالي في الدوري بدءا من الموسم الماضي.

ودخل ليفربول المباراة بسجل رائع في عدم الهزيمة في 43 مباراة على التوالي بالدوري في أنفيلد لكنه عانى لفرض سيطرته.

لكن هذا الصمود لم يستمر حتى النهاية حيث سجل ساديو ماني هدفه رقم 50 في الدوري مع النادي عندما هز الشباك في الدقيقة 40.

وحصل ليفربول على فرص لتسجيل المزيد عن طريق ماني ومحمد صلاح لكن صاحب الأرض كاد أن يدفع الثمن إهدار الفرص عندما أدرك جيمس ماديسون التعادل قبل عشر دقائق من النهاية.

لكن الإثارة تواصلت إذ حصل ماني على ركلة جزاء نفذها جيمس ميلنر بنجاح ليحقق ليفربول انتصاره الثامن على التوالي هذا الموسم ويصبح رصيده 24 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي يستضيف ولفرهامبتون واندرارز غدا الأحد.

وبهذا الفوز، حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم محققا انتصاره الثامن على التوالي في الدوري، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية لليستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.