فينيسيوس يفكر في مغادرة ريال مدريد

المصدر: وكالات

كشفت شبكة “دون بالون” الإسبانية مساء اليوم السبت، عن تفكير النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور في مغادرة نادي ريال مدريد بنهاية الموسم، إذا استمر مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في تهميشه.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني، عدم استدعاء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لفينيسيوس جونيور، وهو ما أثار دهشة الجميع خاصة الجماهير البيضاء.

ووفقاً للصحيفة الموالية لنادي ريال مدريد، فإن فينيسيوس جونيور صاحب الـ19 عاماً، كان أحد أهم اللاعبين في ريال مدريد خلال الموسم الماضي قبل وصول زين الدين زيدان، ولكن تغير وضعه نهائياً بعد قدوم المدرب الفرنسي، حيث يعتمد في الجبهة اليسرى على الوافد الجديد، البلجيكي إدين هازارد.

وقالت الصحيفة إن فينيسيوس جونيور سيتخذ خطوة في الميركاتو الصيفي المقبل بمغادرة سانتياجو برنابيو إذا استمر هذا الوضع وخروجه من حسابات زيدان بصفة مستمرة، فهو يشعر بأنه يفتقر للثقة بسبب تهميش زيدان له.

وسطع نجم فينيسيوس جونيور في الموسم الماضي مع ريال مدريد، عقب انضمامه لصفوف المرينجي، قادماً من فلامينجو البرازيلي.