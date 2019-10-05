خسارة مذلة لتوتنهام على يد برايتون

المصدر: وكالات

تعرض نادي توتنهام إلى خسارة مذلة اليوم السبت، عندما سقط أمام برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت هذه الخسارة بعد أيام على الخسارة الثقيلة التي تعرض لها توتنهام ضد بايرن ميونخ الألماني (7-2) ،على ملعب وايت هارت لين في الجولة الثانية من دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عن طريق المهاجم الفرنسي نيال موباي في الدقيقة الثالثة ، قبل أن يوقع المهاجم الآيرلندي أرون كونولي على الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والثلاثين.

وتمكن برايتون في الدقيقة الخامسة والستين من الشوط الثاني من تسجيل الهدف الثالث ، حيث جاءت رصاصة الرحمة على فريق ماوريسيو بوتشيتينو بواسطة المهاجم الآيرلندي أرون كونولي.

ويعتبر هذا الفوز هو الثاني بالنسبة إلى نادي برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ثلاث هزائم وثلاث تعادلات ، بينما تجرع توتنهام الهزيمة الثالثة هذا الموسم مقابل ثلاث انتصارات وتعادلين.

ويلعب توتنهام أمام واتفورد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز في التاسع عشر من هذا الشهر ، قبل أن يوجه ليفربول في ملعب أنفيلد في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

ورفع برايتون رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة التاسعة في المركز الثاني عشر مؤقتاً، بانتظار بقية المباريات ، في حين تجمد رصيد توتنهام عند النقطة الحادية عشر في المركز السادس بشكل مؤقت.