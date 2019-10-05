حارس مرمى يقتنص هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل

المصدر: البيان الإلكتروني

قاد حارس المرمى الروسي، دينيس آداموف، فريقه "كراسنودار-3" إلى الفوز على منافسه إنتر من مدينة تشيركيسك (3-2)، في المباراة التي جرت بينهما، في دوري الدرجة الثالثة المحلي لكرة القدم.

وتقدم الحارس إلى منطقة جزاء الخصم عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2)، بعد حصول فريقه على ضربة ركنية من الزاوية اليمنى، ونجح في إحراز الهدف الثالث لفريقه بتسديدة رأسية بحسب روسيا اليوم.

ويلعب فريقا "كراسنودار-3" وإنتر في المنطقة الجنوبية ضمن دوري الدرجة الثالثة الروسي لكرة القدم، الذي يضم 16 ناديا.

حارس مرمى يقتنص هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتلhttps://t.co/3IaJCJSZz9#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5hdCvwu3dU — البيان الرياضي (@AlBayanSports) October 5, 2019