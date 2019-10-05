تعرف إلى مدرب برشلونة المحتمل

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض فريق برشلونة لانتكاسات على صعيد النتائج خاصة ببطولة الدوري الإسباني، الذي جمع فيه الفريق 13 نقطة فقط، عقب خوضه 7 جولات، ولقي فيها الخسارة في مباراتين، إحداهما أمام الفريق الصاعد حديثًا هذا الموسم غرناطة، بجانب تعادله في مباراة، وهو ما جعل ثورة الغضب تشتعل لدى الجماهير، وتهاجم الإدارة التي طالما ساندت المدرب إرنستو فالفيردي ودافعت عنه في كل مرة تسوء فيها النتائج.

ولكن حسبما أكدت تقارير صحفية إسبانية، فيبدو أن إدارة النادي الكتالونيّ، قد تاقضت ذرعًا من فالفيردي بسبب النتائج السلبية منذ مطلع الموسم، بالرغم من الانتدابات الباهظة التي قامت بها لتدعيم الفريق حسب طلب المدرب، حيث كشفت تلك التقارير عن فتح إدارة البرسا خطًا للمفاوضات مع المدرب الأرجنتيني، مارسيلو غاياردو، المدرب الحاليّ لفريق ريفر بليت، والمتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس في النسخة الأخيرة، ليكون أقوى المرشحين لخلافة فالفيردي في تدريب الفريق بالفترة القادمة، وذلك في حال عدم تحسن النتائج، واستمرار تذبذب المردود الفني للفريق.، وفق " يورو سبورت".

وأبدى غاياردو موافقة مبدئية على العرض الكتالوني، لكنه أرجأ الدخول في أية مفاوضات حاليًا بسبب تركيزه المنصب مع فريقه في بطولة كوبا ليبرتادوريس، التي يشارك فيها بدور نصف النهائي، ونجح بالفوز في مباراة الذهاب أمام غريمه بوكا جونيورز بثنائية نظيفة، ويستعد للعب مباراة الإياب في 23 أكتوبر الجاري.

وسيواجه البرسا صعوبات في تحقيق غايته تلك، حيث من المتوقع أن يواجه منافسة شرسة من قبل العديد من الأندية الأوروبية التي تغازل غاياردو من أجل الموافقة على تدريبها، وعلى رأسها باريس سان جيرمان، موناكو، بجانب رغبة اتحاد الكرة الأرجنتيني في تسليمه مقاليد القيادة الفنية للالبي سيلستي، كما أن إدارة ريفر بليت ترفض بشكل قاطع الموافقة على رحيله، وترغب في بقائه حتى نهاية تعاقده وذلك في صيف 2021.

ويمتلك برشلونة تجربة أرجنتينية تدريبية سابقة سيئة، عندما قاد المخضرم تاتا مارتينيو، المدرب الأسبق لمنتخب التانغو، تدريب البلوغرانا في موسم 2014/2013، وخرج منه الفريق خالي الوفاض من الليغا، وكأس الملك، والتشامبيونز.

الجدير بالذكر أن فالفيردي الذي تولى تدريب برشلونة منذ موسم 2017/2018، سوف ينتهي تعاقده مع الفريق في نهاية هذا الموسم، وحتى الآن لم تحدث أية مفاوضات بينه وإدارة النادي لتجديد عقده.