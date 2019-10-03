اختفاء 4 لاعبين من منتخب إريتريا في أوغندا

المصدر: دبي-ياسر قاسم

اختفى 4 من لاعبي منتخب الشباب الإريتري، الذي يُشارك حالياً في بطولة شرق ووسط افريقيا "سيكافا" تحت 20 سنة وتستضيفها أوغندا، بمشاركة 11 منتخباً من بينها السودان، ويعتقد انها حالة هروب معتادة للبعثات الرياضية الإريترية.

وتأهل المنتخب الإريتري للدور نصف النهائي بفوزه الكبير على منتخب زنجبار 5-صفر، الأحد الماضي، بمدينة جنجا وسط أوغندا والتي كان قد تحول إليها من شمال أوغندا، بعد تخطيه مرحلة المجموعات، واختفى اللاعبون الأربعة، في اليوم التالي مباشرة من فوزه الكبير على المنتخب الزنجباري.

وقال جيريما جوهانيس، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة الإريتري: "علمت من مسؤولي بعثة منتخب إريتريا بأوغندا، أن 4 لاعبين اختفوا من مقر إقامة البعثة ومن بين اللاعبين الأربعة حارس المرمى البديل".

ويكمل المنتخب الإريتري البطولة بحارس مرمى واحد فقط وخسر المنتخب الاريتري مباراة نصف النهائي مساء الاربعاء أمام كينيا وسيواجه منتخب السودان السبت المقبل لتحديد المركزين الثالث والرابع.

يذكر أن المنتخب الإريتري يعد من أعلى منتخبات بطولة سيكافا تهديفاً، وقد حقق أعلى معدل فوز وذلك على جيبوتي بنتيجة (7-0)، وتعادل مع السودان في مدينة جولو (3-3) في مباراة مثيرة بمرحلة المجموعات.