ثنائية سواريز تنقذ برشلونة امام إنتر

المصدر: البيان الإلكتروني

عوض الاوروغوياني لويس سواريز تأخر برشلونة الاسباني بهدف مبكر أمام ضيفه إنتر الايطالي الى فوز في الدقائق القاتلة 2-1، بتسجيله هدفي الفوز ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وشهد اللقاء مشاركة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي أساسيًا مع النادي الكاتالوني، رغم أن المدرب إرنستو فالفيردي صرح الاثنين بأنه لن يقوم "بأي مخاطرة" بشأن لاعبه بسبب تعافيه من تمدد في عضلات فخذه الأيسر.

وشارك ميسي في صناعة الهدف الذي منح الفوز للنادي الكاتالوني على ملعب "كامب نو"، ليرفع رصيده الى أربع نقاط في المركز الثاني خلف دورتموند بفارق الاهداف، فيما تجمد رصيد إنتر عند نقطة يتمية في المركز الثالث أمام سلافيا براغ.

وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف مباغت بعدما نفذوا ركلة حرة سريعًا لتصل الكرة الى التشيلي ألكسيس سانشيز، ومنه الى لاوتارو مارتينيز الذي انطلق سريعاً وسط عجز المدافع الفرنسي كليمان لانغليه عن اللحاق به، ليضعها الارجنتيني بيسراه الى يسار الحارس الالماني مارك-أندريه تير شتيغن (2).

وعادل سواريز الارقام بهدف رائع بكرة على الطائر بيمناه من على حدود منطقة الجزاء إثر عرضية من الجهة اليمنى للبديل التشيلي أرتورو فيدال، أسكنها الاوروغوياني الى يسار الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش (58).

وسجل سواريز هدف الفوز بعدما قام ميسي بفاصل مهاري على الجهة اليسرى ومررها الى الاوروغوياني الذي أفلت من مواطنه المدافع دييغو غودين وأسكنها في الشباك (84).