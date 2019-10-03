صلاح ينقذ ليفربول من مفاجأة سالزبورغ ويقوده للفوز

المصدر: البيان الإلكتروني

أنقذ النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي من مفاجأة ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي، ليقود الفريق الأحمر لانتزاع فوز مثير 4 / 3 على منافسه الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت تعادل نابولي الإيطالي بدون أهداف مع مضيفه جينك البلجيكي.

وتصدر نابولي ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق نقطة واحدة على ليفربول، صاحب المركز الثاني، الذي تفوق بفارق المواجهات المباشرة على ريد بول، الذي يحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، فيما ظل جينك في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وبادر السنغالي ساديو ماني بالتسجيل لليفربول في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف أندرو روبرتسون الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 25، ثم أحرز صلاح الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 36.

وقلص هي تشان هوانج الفارق لمصلحة ريد بول في الدقيقة 39، ثم واصل الفريق النمساوي انتفاضته في الشوط الثاني، عقب تسجيل لاعبيه تاكيومي مينامينو و إرلينج براوت هولاند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و60.

وتقمص الفرعون المصري دور البطولة في اللقاء، بعدما عاد للتسجيل من جديد، مسجلا الهدف الرابع لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 69، ليمنح الفريق الإنجليزي (حامل اللقب) انتصاره الأول في المجموعة، عقب خسارته الموجعة صفر / 2 أمام مضيفه نابولي في الجولة الأولى.