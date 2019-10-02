رسمياً .. برشلونة يعلن إصابة فيربو

المصدر: وكالات

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي عن إصابة المدافع والظهير الأيسر جونيور فيربو المنتقل حديثاً إلى النادي الكتالوني قادماً من صفوف ريال بيتيس.

ونشر نادي برشلونة الإسباني بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر أكد فيه إصابة الظهير الأيسر جونيور فيربو.

وأكد بيان برشلونة الرسمي أن جونيور فيربو لن يكون قادراً على لعب مباراة الليلة المنتظرة ضد إنتر ميلان الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي تلعب مساء اليوم على ملعب الكامب نو.

وذكر بيان برشلونة أن فيربو تعرض لإصابة في التدريبات وسوف يتم تقييمه من قبل الجهاز الطبي خلال الساعات ولكنه لم يتمكن من اللعب ضد إنتر ميلان الليلة.

وعمق فيربو جراح برشلونة بهذه الأخبار، النادي الكتالوني الذي سيلعب اليوم ضد إنتر ميلان بدون أى ظهير أيسر بسبب إصابة جوردي ألبا.