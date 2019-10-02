زيدان: لا أريد تذكر الشوط الأول لريال مدريد أمام كلوب بروغ

المصدر: وكالات

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه يفضل تذكر الشوط الثاني الذي قدمه فريقه أمام كلوب بروغ البلجيكي في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ونسيان الشوط الأول الذي كان مخيبا للآمال من قبل النادي الملكي.

وقال زيدان عقب المباراة: "الأهم هو ما قاموا به في الشوط الثاني، أفضل تذكر الشوط الثاني ونسيان الأول، ولكن يجب أن يكون هناك رد فعل بالنسبة لما حدث في الشوط الأول، وهذا ما سوف نقوم به".

وأوضح المدرب الفرنسي أن لاعبي ريال مدريد قدموا أداء سيئا في الشوط الأول وخاصة في البداية عندما نجح المنافس في تعقيد الأمور وحرمان فريقه من السيطرة على مجريات اللقاء.

وأشار زيدان إلى أن الشوط الثاني كان مختلفا، مؤكدا أن فريقه انتفض بقوة ودخل إلى المباراة بشخصية جديدة واستطاع تغيير مصير اللقاء.

ونجح كلوب بروغ في اقتناص نقطة ثمينة من أنياب ريال مدريد بعد أن تعادل معه 2 / 2 في مباراة مثيرة، كان هو صاحب الكلمة العليا فيها وخاصة في الشوط الأول الذي شهد تقدمه بثنائية نظيفة.

ولكن ريال مدريد نجح في العودة من بعيد للمباراة في الشوط الثاني وتمكن من إدراك التعادل وكان قريبا للغاية من تسجيل الهدف الثالث ومن ثم حسم المباراة لصالحه.

وأضاف زيدان قائلا: "كالمعتاد، المنافس بإمكانه وضعك في مأزق، كنا نعرف أن اللاعبين الثلاثة الذين يلعبون في الهجوم يتمتعون بسرعة كبيرة، المشكلة هي عندما يسجلون هدفا يتطور أداؤهم، هذه هي كرة القدم، علينا أن نتحلى بالتركيز من الدقيقة الأولى، لم نكن جيدين في الشوط الأول، لم نبدأ المباراة بشكل جيد، في الشوط الثاني تغير كل شيء، لعبنا بروح وتفاني أكبر".