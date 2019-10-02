يوفنتوس يعبر ليفركوزن واتلتيكو يتخطى لوكوموتيف

المصدر: وكالات

اقتسم فريقا يوفنتوس الإيطالي واتلتيكو مدريد الإسباني صدارة المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفاز يوفنتوس على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 3 /صفر كما فاز اتلتيكو على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2/ صفر.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة الرابعة بأربع نقاط بفارق الأهداف فقط عن اتلتيكو فيما يحل لوكوموتيف في المركز الثالث بثلاث نقاط وظل ليفركوزن في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وحسم اتلتيكو مدريد الفوز على لوكوموتيف بهدفين حملا توقيع البرتغالي جواو فيليكس والغاني توماس تييي بارتي في الدقيقتين 48 و58.

كما نجح يوفنتوس في اجتياز عقبة ليفركوزن بثلاثة أهداف سجلها الأرجنتيني جونزالو هيجواين في الدقيقة 18 وفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 62 والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 89.