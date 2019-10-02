بايرن يسحق توتنهام 7-2

أحرز سيرج جنابري أربعة أهداف وهز روبرت ليفاندوفسكي الشباك مرتين ليحقق بايرن ميونيخ الحاسم فوزاً ساحقاً 7-2 خارج الديار على توتنهام هوتسبير ويتصدر المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وبدأت المباراة جيداً بالنسبة لتوتنهام إذ سجل سون هيونج-مين في الدقيقة 12 لكن يوشوا كيميش عادل النتيجة بهدف رائع بعد بداية مثيرة من الجانبين.

ومنح ليفاندوفسكي بهدفه 55 في دوري الأبطال التقدم للفريق البافاري في نهاية الشوط الأول وزاد جنابري من معاناة أصحاب الأرض بهدف رائع من مجهود فردي في الدقيقة 53 قبل أن يضيف هدفه الثاني بعد لحظات.

وأعاد هدف هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 60 بعض الأمل لتوتنهام لكن بايرن لم يتوقف وأكمل جنابري جناح أرسنال السابق ثلاثيته في الدقيقة 83.

ولم تنته معاناة الفريق اللندني وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي وهز ليفاندوفسكي وجنابري الشباك مجددا في الدقيقتين 87 و88.

ويتصدر بايرن المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من مباراتين بينما يملك توتنهام نقطة واحدة.