«ذئاب الإنتر» يهددون مواهب «البارسا» في أبطال أوروبا

المصدر: عواصم - أ ف ب

تشهد الجولة الثانية من المجموعة السادسة ضمن دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، صداماً من العيار الثقيل، عندما يستضيف الليلة برشلونة الإسباني الذي يعاني من عدم ثبات أدائه هذا الموسم، إنتر الإيطالي (الذئاب) متصدر الترتيب في «الكالشيو»، والفائز في مبارياته الست كلها.

وفي مواجهة الانتقادات التي تحمل مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي مسؤولية تراجع النتائج، يكال المديح لأنطونيو كونتي في إنتر. وينسب إلى المدرب الجديد الفضل في الأداء اللافت الذي يقدمه الـ«نيراتزوري» هذا الموسم، وجعله مهدداً فعلياً ليوفنتوس الفارض هيمنته على البطولة المحلية في الأعوام الثمانية الماضية. ويجد إنتر نفسه في إحدى أزهى فتراته منذ تتويجه الأخير بطلاً لأوروبا عام 2010.

ويأمل برشلونة في عودة قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي وجناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي الى صفوفه مع معاودتهما التمارين بشكل تدريجي بعد الإصابة، وبلوغ مهاجمه الجديد الفرنسي أنطوان غريزمان المستوى الذي كان يقدمه مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

وضمن المجموعة نفسها يلعب بوروسيا دورتموند الألماني مع سلافيا براغ التشيكي، ويستعد ليفربول حامل اللقب لخوض أول مباراة على أرضه هذا الموسم، باستضافته رد بول سالزبورغ.