بوغبا.. طفل مشاغب من جبل طارق

المصدر: دبي – مجتبى فاروق

«إنه طفل مشاغب، مستواه الحالي لا يمكن أن يكون للاعب حمل لقب المونديال قبل عامين وكان أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، ما يقدمه يخجل منه حتى لاعبو جبل طارق أضعف منتخبات أوروبا».

كلمات قاسية وصف بها بيتر شمايكل أسطورة يونايتد، المستوى الذي قدمه بول بوغبا خلال مباراة فريقه مع أرسنال، والتي انتهت بالتعادل 1 – 1، أول من أمس ضمن الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف شمايكل: لم أفهم ماذا يعمل في الملعب، لعب متأخراً في الوسط، ولم يقدم أي شيء، انتقل إلى الوسط الهجومي وكان الحال أسوأ، لقد اكتفى بتقديم تمريرتين جيدتين خلال المباراة، هل يعقل لاعب وسط حمل لقب المونديال، يكتفي في مباراة قمة بهذا العطاء الضعيف، توقعت منه على الأقل 15 تمريرة ساحرة، لكنه في عالم آخر، يثير المشكلات، ويفتعل الأزمات، إنها تصرفات الأطفال المزعجين في مراحل الطفولة الأولى، لا أعلم ماذا يريد، وكيف يمكن أن يكون لاعباً مفيداً ليونايتد مرة أخرى.

ومضى: أعرف أنه من أفضل لاعبي العالم، ربما يحتاج إلى توليفة معينة من لاعبي يونايتد حوله حتى يقدم مستواه الحقيقي، لكن ذلك لا يمنع أن شعبيته في تراجع بين جمهور النادي الذي يرى أن بوغبا لا يقدم الكثير للفريق، هذه هي النقطة الفاصلة، عليه أن يقدم ما يقنع، ويتساوى مع مكانته في عالم كرة القدم.