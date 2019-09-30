فيفا يلزم كارديف سيتي بدفع 6 ملايين يورو لنانت بعد وفاة سالا

المصدر: البيان الإلكتروني

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإثنين نادي كارديف سيتي الويلزي المشارك في بطولة إنجلترا، دفع مبلغ ستة ملايين يورو لنادي نانت الفرنسي بدل انتقال الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا.

وأشار الفيفا في بيان الى أن لجنة أوضاع اللاعبين توصلت الى أن على كارديف "دفع مبلغ ستة ملايين يورو هي الدفعة الأولى بموجب اتفاق الانتقال الذي توصل اليه بين الطرفين في 19 يناير 2019".

وكان نانت تقدم بشكوى أمام "فيفا" في فبراير إثر رفض كارديف الذي هبط في نهاية الموسم الماضي الى دوري الدرجة الإنجليزية الأولى، دفع قيمة صفقة انتقال سالا إلى صفوفه والبالغ 17 مليون يورو، بعدما لقي الأرجنتيني حتفه بسقوط الطائرة التي كانت تقله من نانت الفرنسية الى العاصمة الويلزية، في بحر المانش في 21 يناير.