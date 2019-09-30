برغم الإهانة.. مبابي يعتذر لنيمار عبر تويتر؟

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي اعتذار ضمنيا عبر حسابه في تويتر لنيمار قال فيه: "لقد عدنا أخي، كان يجب علي أن أصنع لك هدفا آخر".

وقال مبابي عبر صحيفة لو باريزيان الفرنسية: "لا يوجد سبب لتتغير علاقتي مع نيمار، أؤكد دائما أنها قائمة على الأمانة والإعجاب، ولا أميل إلى تخفيف الكلام معه، عندما يحدث سوء تفاهم بيننا، نتحدث سويا".

وأضاف مبابي مازحا: "لقد سألني نيمار في غرفة الملابس لماذا لم أمرر الكرة له في مباراة بوردو، وأهانني نسبيا".

وأكد مبابي أنه كان لديه إصرار شديد على مساعدة فريقه خلال مشاركته في الشوط الثاني، لتحقيق الفوز في المباراة.

وأضاف: "أشعر بأنني في حالة جيدة، لقد ابتعدت 5 أسابيع عن الملاعب، إنها فترة طويلة، وكنت أسأل نفسي كثيرا كيف تسببت في إصابتي بهذا الشكل، وحزنت للغاية لخسارة الفريق في مباراتين بالدوري".

وأنهي اللاعب الشاب: "كلما أسأل نفسي ولا أجد إجابة، كنت أتألم كثيرا، وتأثرت أيضا بتراجع نتائج الفريق، وصممت على العودة في أقرب فرصة ممكنة، ولكن دون تسرع".

وفاز فريق باريس سان جيرمان على بوردو بهدف دون رد، السبت، في الدوري الفرنسي لكرة القدم.