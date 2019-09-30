هازارد يرد على الانتقادات

المصدر: البيان الإلكتروني

رد النجم البلجيكي، إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد على الانتقادات التي وجهت له في الفترة الأخيرة بقوله إنه يحتاج إلى التحسن ليصبح من عمالقة الفريق بعد بداية بطيئة لمشواره مع ناديه الجديد هذا الموسم أخفق خلالها في هز الشباك أو صناعة أهداف لزملائه.

وأبلغ هازارد الصحفيين، الاثنين، قبل مواجهة كلوب بروج في دوري الأبطال "لم أصبح عملاقا (جالاكتيكو) بعد ويتعين أن أظهر قدرتي على ذلك".

وتابع: "كلنا نعرف تاريخ الرقم 7 في هذا النادي وأرغب في أن أصبح أفضل لاعب في العالم. أتمنى أن أبذل قصارى جهدي ليس فقط في المباريات لكن في التدريبات أيضا".

وبعد تقارير عن وصوله لفترة الإعداد للموسم بوزن زائد عانى هازارد من إصابة في الفخذ عشية انطلاق الموسم ولم يخض مباراته الأولى مع ريال مدريد حتى 14 سبتمبر في الانتصار 3-2 على ليفانتي.

وشارك اللاعب (28 عاما) أساسيا 3 مرات من وقتها، لكنه بدا بعيدا عن مستواه، وقال: "بمقدوري اللعب بشكل أفضل. أنتقد نفسي دائما لكن بالعمل والاجتهاد يوميا يمكنني تغيير كل شيء".

وأضاف "الأمور ليست مثالية تماما لكننا في المركز الأول في الدوري. خسرنا في باريس وعانيت من انتكاسة بسبب الإصابة لكني الآن في كامل لياقتي وأتمنى أن أقدم كل ما عندي في المباريات القادمة".