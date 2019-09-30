«ديربي مدريد».. حسرة وسرقة

المصدر: مدريد- وكالات

حسرة زين الدين زيدان، وسلوك سيرجيو راموس، وتعرض منزل كاسيميرو للسرقة، كانت ملخص أحداث ليلة ديربي مدريد.

وأبدى زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، حزنه لتعادل فريقه مع مضيفه أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، أول من أمس، وأكد زيدان أن فريقه كان يستحق أكثر من التعادل السلبي، فيما كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، عن سلوك غير لائق من راموس قائد ريال مدريد، خلال الديربي، وأظهرت لقطات خاصة من قناة «موفيستار» الإسبانية، كيف احتج راموس في إحدى الكرات على مساعد الحكم في الملعب، وقيامه بتوجيه إساءة له في نهاية الشوط الأول، بعدها توجه دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو، إلى الحكم، وأخبره بشتم راموس له، وطالبه بإشهار البطاقة الحمراء له.

من ناحية أخرى كشفت تقارير أمس، عن تعرض منزل البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط الريال للسرقة، خلال مشاركته في الديربي، ولم تتعرض زوجة أو نجل كاسيميرو لأي أذى، لكن تم سرقة بعض مقتنيات من المنزل.