رونالدو يرفض انتقال إيسكو إلى يوفنتوس

المصدر: وكالات

أكدت شبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية نقلاً من وسائل الإعلام الإسباني، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أحد أسباب فشل انتقال فرانشيسكو إيسكو إلى نادي يوفنتوس، في سوق الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وعاش إيسكو فترة صعبة للغاية بعد أن أمضى معظم الموسم الماضي حبيساً لدكة البدلاء، وبالأخص خلال فترة تواجد المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، ولن يكون رحيله حينها عن صفوف الفريق أمراً غريباً، لاسيما بعد الصفقات العديدة التي أبرمها النادي الملكي.

وكان يتطلع إيسكو للعودة إلى قمة مستواه مرة أخرى، للمشاركة مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، بشكل أساسي، وهو ما دفعه للتفكير جدياً في ترك ريال مدريد والبحث عن نادِ يحصل معه على فرصة حقيقية.

ووفقاً للشبكة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن هناك سببين لفشل انتقال فرانشيسكو إيسكو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في الصيف، أحدهما رفض البرتغالي كرستيانو رونالدو ثالث أفضل لاعب في العالم، لم الشمل مجدداً مع زميله السابق في ريال مدريد.

والثاني، تفضيل المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد لنادي يوفنتوس، التعاقد مع أدريان رابيو من باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى أنه قرر الاستثمار مبلغ التعاقد مع إيسكو في ضم المدافع ماتياس دي ليخت.