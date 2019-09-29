كورتوا يرد بغضب على منتقديه بعد ديربي مدريد

المصدر: وكالات

رد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ، حامي عرين فريق ريال مدريد الإسباني بغضب على منتقديه بعد ديربي مدريد، الذي انتهى بالتعادل بين الريال وأتلتيكو مدريد مساء أمس السبت بدون أهداف في الدوري الإسباني.

وقال كورتوا عن تلقيه انتقادات من جمهور أتلتيكو مدريد في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية " أنا جزء من تاريخ أتلتيكو مدريد وألقابه، أحترم النادي و لكني الآن في مكان آخر و سأعطي كل شيء لريال مدريد".

وأضاف البلجيكي " الانتقادات لا تؤثر عليّ ، أحلل مبارياتي مع من يفهم كرة القدم ، و لا أقرأ ما يقال عني ، حارس المرمى ليس الوحيد الذي يمكن أن يلام في حال تلقي الفريق أهدافاً ، الانتقاد رخيص جداً”.

و استطرد ” أعرف ما يجب تحسينه في مردودي ، من يستطيع إخباري فقط هو من كان حارس مرمى و بشكل عام نواصل التطور والتحسن و هذه هي فكرتنا، و لا أعرف ان كنا ندافع أفضل من الهجوم و لكن علينا الهجوم بـ 11 لاعبا و الدفاع بنفس العدد”.

و عن نتيجة الديربي قال " لا أحد يرضى بالتعادل، و لكن في النهاية لم ينجح أحد في التسجيل و لم يتجه أي من الفريقين إلى المجازفة بالسعي للتسجيل خوفاً من استقبال هدفاً من كرة مرتدة".