بالفيديو.. فرحة عارمة لطفل بعد حصوله على قميص صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

أهدى اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي قميصه لأحد مشجعيه الأطفال بعد انتهاء مباراة فريقه مع شيفيلد يونايتد السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من أن صلاح لم يسجل في المباراة إلا أنه خطف الأضواء بتصرف لطيف منه تجاه الطفل بعد نهاية المباراة.

وعقب صافرة النهاية انطلق الطفل الصغير في غفلة من أمن ملعب برامول لين نحو أرضية الملعب ليتجه نحو صلاح الذي صافحه واحتضنه وقدم له قميصه هدية.

الطفل كان سعيدًا للغاية كما ظهر عليه وجرى فرحًا دون مضايقة من أمن الملعب حيث يُمنع نزول أي من الجماهير لأرضية الملاعب في أوروبا.