برشلونة يسقط خيتافي بثنائية

المصدر: أ ف ب

حقق برشلونة فوزه الأول خارج قواعده في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عندما أسقط مضيفه خيتافي 2- صفر بغياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة.

وسجل الاوروغوياني لويس سواريز (41) وجونيور فيربو (49) الهدفين ليرفع النادي الكاتالوني رصيده الى 13 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، قبل استكمال مباريات المرحلة، وأبرزها "دربي" العاصمة بين أتلتيكو الرابع (خلف برشلونة وريال سوسييداد بفارق الاهداف) وضيفه ريال مدريد المتصدر لاحقا اليوم.

وغاب ميسي بسبب إصابة في عضلات فخذه الايسر تعرض لها في الشوط الاول من مواجهة فياريال (2-1) الثلاثاء، في أول مشاركة أساسية له هذا الموسم بعد غياب نتيجة إصابة سابقة في ربلة الساق اليمنى.

وغاب عن اللقاء أيضًا الفرنسي عثمان ديمبيلي بعدما عاودته الآلام في فخذه الايسر، وفق ما أشار بيان للنادي قبل اللقاء، وهو الذي كان تعافى مؤخرا من الإصابة وشارك بديلا منتصف الاسبوع. ومن المتوقع غيابه أيضًا الأربعاء عن موقعة إنتر ميلن الايطالي في ملعب "كامب نو" ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.