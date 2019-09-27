الإصابة تحرم برشلونة من مجهودات فاتي أمام خيتافي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة معاناة لاعبه الصاعد أنسو فاتي من إصابة في أربطة الركبة، سيضطر على إثرها الغياب عن مباراة الفريق أمام مضيفه خيتافي غدا السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة لبطولة الدوري الإسباني.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي على الانترنت: "خاض الفريق اليوم الجمعة تدريباته الأخيرة قبل مباراته أمام خيتافي، تواجد في هذه الحصة التدريبية جميع اللاعبين الجاهزين في الفريق الأول في ملعب تيتو فيلانوفا، وشارك في المران لاعبو الفريق الرديف انياكي بينيا وأنسو فاتي وكارليس بيريز".

وأضاف: "اللاعب أنسو فاتي يعاني من بعض المتاعب في أربطة الركبة اليمنى، سيغيب عن مباراة الغد".

يذكر أن فاتي كان بديلا جيدا خلال الفترة الماضية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي غاب عن برشلونة طوال شهر ونصف الشهر إثر معاناته من إصابة في ربلة الساق اليسرى.

وعاد ميسي للمشاركة في المباريات بعد تعافيه، ولكنه أصيب مرة أخرى ولكن هذه المرة في الفخذ، ليعود فاتي مرة أخرى للمشهد استعدادا لتعويض غياب النجم الأرجنتيني، ولكن هذه الإصابة المفاجئة التي داهمته قد تتسبب في ارباك حسابات الجهاز الفني للنادي الكتالوني، بقيادة المدرب ارنستو فالفيردي.

