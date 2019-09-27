مارسيل كايزر أبرز المرشحين لتدريب النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

علم "البيان الرياضي " ان الهولندي مارسيل كايزر المدرب السابق لنادي الجزيرة أبرز المرشحين لتدريب النصر خلفا للبرازيلي كايو زاناردي الذي تمت إقالته مساء اليوم بعد الخسارة الموجعة من عجمان في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي.

ومن بين الأسماء التي تم طرحها على طاولة العميد الكرواتي كرونوسلاف غوريتش مدرب بني ياس السابق لكن حظوظ كايزر أكبر لتولي مسؤولية الإدارة الفنية لفريق العميد خصوصاً بعد النتائج الجيدة التي حققها خلال الفترة القصيرة التي درب فيها الجزيرة قبل أن يقود لشبونة البرتغالي للتويج بلقبي كأس البرتغال وكأس الرابطة في الموسم الماضي.